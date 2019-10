Sin embargo, con el final de la serie todo se complicó para Gene. Formó parte de la película Out of Sync (1995), dirigida por su ex maestra de Fama, y participó de la comedia Eddie (1996) protagonizada por Whoopi Goldberg. Y también hizo un cameo en el film Austin Powers in Goldmember (2002). Pero la realidad es que no tuvo muchas oportunidades laborales. Y, para poder solventarse, tuvo que recurrir una y otra vez a su personaje de Leroy, con el que se despidió en en un documental realizado por los 23 años de Fama un año antes de su muerte.