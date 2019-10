Eran tiempos en los que las calles de Nueva York estaban invadidas por el breakdance. Y en los que todos, en mayor o menor medida, querían bailar. Entonces Jennifer, en la piel de Alex Owens, se ponía su malla de danza y entrenaba a destajo con la ilusión de entrar a la Escuela de Arte de la ciudad de Pittsburgh. “She is a maaaaaaniac, maaaaaaaniac on the floooooor. And she’s dancer like she never danced befooooooore”, rezaba Maniac, la canción de Michael Sembello que la acompañaba en su rutina de danza.