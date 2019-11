Sergio Rotman es un músico extraordinario. Dueño de una trayectoria envidiable en el medio local, el saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, miembro de Cienfuegos -grupo que formó con amigos de toda la vida- y también integrante de la banda de su novia Mimi Maura, no para y está a punto de presentar su primer disco solista. Sí, tras casi 35 años de carrera, se animó a hacer algo que prometió que no haría y, por lo que dice, que “no se puede confiar en él”.