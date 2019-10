-Los días, los meses y los años no me modifican mucho las cosas. Por la libertad de mi trabajo, no tengo estructuras tan puntuales. Diría que ni creo en el tiempo, sé que hasta el día en que algo me imposibilite de hacer lo que amo, lo seguiré haciendo. Siempre he tenido en claro que uno es un ignorante y que por más que haga millones de cosas, siempre el horizonte estará en el mismo lado, lejano. Y siempre tendré la intención de llegar a él a sabiendas de que jamás lo lograré, pero ese es el motor que le da razón a mi vida.