“Es un papelón, es una falta de respeto. La Chipi es una de las mejores bailarinas del certamen”, aseguró Jorgito a los cronistas que lo corrieron luego de su retirada. “Yo sé cómo es el juego, pero esto es alevoso. Cuando algo no me hace bien, yo no tengo que estar en ese lugar”. El bailarín abandonó el certamen para no volver. Jorgito siempre fue uno de los que más entendía el juego del programa, pero esta vez llegó a su límite y no tuvo más paciencia.