“Esto es un reality, nosotros igual estamos felices de haber trabajo acá. Para mí es muy emocionante, más allá de todo, que mi papá me dé puntos de hija, no me interesa en ese sentido lo que digan porque es muy difícil juzgar a un hijo. Le ha pasado a Carmen. Para mí es un placer estar acá, nosotros trabajamos mucho, incansablemente... Sé que por ahí tendría que estar en un reality, como me ha dicho Ángel muchas veces, pero mi vocación es el arte, mi vocación por ahí va por otro lado y eso siempre lo traté de dejar acá plasmado en la pista. Dejame mandarle un beso a Quimio con estilo, que es nuestro sueño. Hemos trabajado también mucho por ellos y lo seguiremos haciendo”, cerró la participante, a la hora de su despedida del programa.