Para evitar mayores especulaciones, Siciliani aceptó hablar con Teleshow para dar su versión de los hechos y aclarar sus motivos, señalando que no pretende entrar en una pelea mediática -no es su registro- o estar “de gira” por los programas explayándose sobre esta cuestión. “No se trata de ningún modo de desmentir lo que se dijo en ShowMatch -advirtió-. Tengo un proyecto para España del que todavía no puedo adelantar nada, pero no se superponían los trabajos ni estaba previsto de antemano; surgió ahora y es para después”.