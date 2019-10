“Todas las encuestas, con el antecedentes de las PASO, daban una diferencia mucho mayor de Alberto con Macri. De pronto esto no sucede: se achica. En un determinando momento informan de cinco puntos, y esto era muy lejano a lo que todas las encuestas habían pronosticado. Ahora me llega un (mensaje de) WhatsApp: hubo anormalidades bastante pronunciadas. No sé si es cierto... -advierte Rizzo-. Cuando venga el escrutinio definitivo ahí aparecerá la cifra real de la elección. Y esto no es cualquier cosa: modificará la conformación de la Cámara de Diputados, por ejemplo”.