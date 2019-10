Además, destacó la “moderación” de Alberto Fernández “que va hacia el centro”: “La vuelta del kirchnetismo no debe ser la misma forma del 2003 en adelante donde había una pelea más profunda”. Y se refirió a la corrupción en la política: “Macri cuando subió puso dos jueces de la Corte Suprema y hay causas bastante grandes donde se investiga la incidencia del Estado en el poder judicial. No creo que hayamos tenido un país con división de poderes tan marcada. No creo que no hayan choreado en estos cuatro años”.