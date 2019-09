"Además, no somos clientas", aclaró en referencia a cómo llaman en la clínica a Jazmín. "Me dolía el estómago cuando decían eso, es un tema sensible", advirtió Marisa, quien también habló sobre los motivos que llevaron al personaje de la novela a subrogar: "No contaron por qué no puede quedar embarazada, cuentan que la gente subroga porque se le da la gana. Es horrible, es el peor mensaje que se pueda dar".