—¿Así pensaste cuando llegaste a la Argentina?

—El 1 de junio festejé 30 años en el país. Me acuerdo de mi primera conversación con mi amigo uruguayo que me trajo acá. Me dijo: "Acordate que no sabés el idioma y no conocés la cultura. No te prevalezcas de ser francés para imponerte en la sociedad argentina". Desde el primer día que estoy acá me enseñaron a conocer la cultura y el idioma para adaptarme y vivir mejor.