"Estaba por ir a verlo a jugar y al final no fui. Porque yo estaba re enamorada y una vez me invitó al cine, y ningún hombre me había invitado al cine. Con todos los hombres de mi vida primero hice karaoke (sic) y después me puse de novia. Y con este es al revés, me invitó al cine, a comer, todo y cuando me invitó al cine ya había pasado de todo", relató sobre su relación con este hombre al que, luego de un breve impasse, volvió a elegir.