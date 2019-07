Lizy Tagliani, muy emocionada por la situación, lo miró a los ojos y abrió su corazón: "Cuando te veía bailar me acordaba de mí cuando era chiquita. Tampoco tenía muchas posibilidades de ir a ningún lado a prepararme y mostrar lo que sabía hacer a la gente y, por supuesto, me cargaban. A veces no eran los nenes, los propios amiguitos, sino que eran los más grandes los que hacían esto. Te quiero dar una abrazo porque sos encantador".