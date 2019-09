El final de Whitney fue triste: la encontraron ahogada en la bañera del cuarto de hotel en el que se hospedaba, con el cuerpo colapsado por las drogas. Iba a actuar en la entrega de los premios Grammy y decidió anestesiarse horas antes, estaba claro que ya no podía o no quería seguir. Estaba divorciada del rapero y productor Bobby Brown, padre de su hija Bobbi Kristina Brown (Krissy) y alejada de su mejor amiga y asistente desde el comienzo, Robyn Crawford. De Robyn también se dijo que había sido su amante, motivo por el cual chocaba con los miembros de la familia que no querían admitir una posible bisexualidad. Fue Cissy Houston la que peor habló de Crawford: "No la quería en la vida de mi hija". No así Bobby Brown que llegó a confesar, en su libro de memorias, que si Robyn hubiera seguido a su lado, la artista aún estaría viva.