Mia fue velada en Seattle, una ciudad que estaba en pleno auge de la escena grunge y que no volvió a ser la misma. Nadie confiaba en nadie, el ataque a Zapata seguía impune, el asesino no aparecía. Podía ser cualquiera. Además de los cordones con los que la asesinaron, no había muchas pistas visibles en la escena del crimen pero sí otras: algo de semen y un par de huellas dactilares.