Este no es el único proyecto televisivo de Paula que queda trunco. Algo similar había ocurrido con Video Plus, un programa de humor producido por LaFlia que iba a ser conducido por ella, también por Telefe, pero fue suspendido. "Quedó ahí. En la tele suceden estas cosas. No descarto el día de mañana volver a trabajar con ellos. Los quiero un montón y la posibilidad de estar en la tele me la dieron ellos", dijo al respecto a este medio.