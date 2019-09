—No sé si la palabra es consagración… Todo me sirvió y fue lindo para mí poder hacerlo. Estoy aprendiendo mucho. Amo ser conductora, me encanta la televisión y me apasiona este trabajo que elegí. Gracias a Dios soy una afortunada de poder hacer lo que me gusta. Yo soy esto: siempre me mostré tal cual soy, súper auténtica, y no puedo ponerme en ningún rol. Sé que no soy la conductora más seria de todas, que puede presentar un magazine o un noticiero, pero esta faceta mía me encanta. Me siento a la par: sé lo que sienten los participantes porque yo también empecé en un reality show (N. de la R.: el certamen de modelos Super M). Entré a la televisión con la ilusión de ganar un premio como ellos. Obviamente de pastelería no tengo idea, pero puedo generar esa empatía y sentir lo que ellos sienten. Me siento a la par.