"Sino ya deberías haber organizado un asadito", le, dijo entre risas, la conductora. "Delfi viene de vez en cuando, pero también es bastante reservada. No es que trae a otros novios y no lo trae a él. No le he conocido muchos novios… Bueno, después me mata que hablo de ella, no le gusta. Pero yo creo que no", se sinceró.