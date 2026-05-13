El dólar registró su nivel más alto en más de dos meses en Colombia: está en $3.808,13

El dólar en Colombia superó los $3.800, alcanzando su mayor precio en más de dos meses - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar en Colombia superó los $3.800 en el transcurso de la mañana del miércoles 13 de mayo, alcanzando un valor máximo de $3.809,13 un nivel no observado en el país en más de dos meses.

Este incremento marca el retorno de la moneda estadounidense a cotizaciones que no se registraban desde hacía más de 60 días en el mercado cambiario colombiano.

PUBLICIDAD