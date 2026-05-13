Colombia

El dólar registró su nivel más alto en más de dos meses en Colombia: está en $3.808,13

Las operaciones financieras del miércoles 13 de mayo han registrado un incremento en el precio de la divisa estadounidense, situándola por encima de los niveles habituales observados desde hace más de dos meses en el país

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El dólar en Colombia superó los $3.800, alcanzando su mayor precio en más de dos meses - crédito Dado Ruvic/Reuters
El dólar en Colombia superó los $3.800, alcanzando su mayor precio en más de dos meses - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar en Colombia superó los $3.800 en el transcurso de la mañana del miércoles 13 de mayo, alcanzando un valor máximo de $3.809,13 un nivel no observado en el país en más de dos meses.

Este incremento marca el retorno de la moneda estadounidense a cotizaciones que no se registraban desde hacía más de 60 días en el mercado cambiario colombiano.

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