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Beca Rita Cetina 2026: los cuatro tips antes de recibir la tarjeta del Bienestar para los nuevos beneficiarios

Este plástico será necesario para que quienes resulten beneficiarios nuevos puedan recibir los $2.500 que otorga el programa

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La distribución de tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de primaria se llevará a cabo de manera organizada del 18 de mayo al 31 de julio
La distribución de tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de primaria se llevará a cabo de manera organizada del 18 de mayo al 31 de julio

La distribución de tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de primaria se llevará a cabo de manera organizada del 18 de mayo al 31 de julio.

Este plástico será necesario para que quienes resulten beneficiarios nuevos puedan recibir los $2.500 que otorga el programa antes del arranque del próximo ciclo escolar.

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La extensión de la iniciativa este año incluye a niños y niñas de primaria y, más adelante, se sumarán estudiantes de preescolar. En su lanzamiento inicial el año pasado, el gobierno de México destinó el apoyo únicamente al alumnado de secundaria.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Tips para recoger la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas se llevará a cabo del

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  1. Únicamente la persona registrada como madre, padre, tutora o tutor será titular de la tarjeta y tendrá que recogerla personalmente cuando se le cite.
  2. Brindar información falsa puede resultar en la pérdida o exclusión de la beca.
  3. Una vez recibida la tarjeta, se debe resguardar cuidadosamente y evitar compartir sus datos o permitir copias.
  4. Todos los trámites son gratuitos y solo la madre, padre, tutora o tutor puede solicitar la beca, sin intermediarios.

Qué documentos se necesitan para recoger el plástico

Para recoger el plástico, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Documentos para recoger la tarjeta del padre, madre o tutor:

Documentación necesaria de los estudiantes de primaria

  • Copia del CURP
  • Copia del acta de nacimiento

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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