Creo, de cualquier manera, que en este momento el rock nacional, para llamarlo de alguna forma, está en una transición muy fuerte porque justamente pasa eso de que nos cruzamos. Generacionalmente suceden cosas que no son muy comprensibles porque para mi generación no había músicos de 50 años que hicieran rock. No los había, no habíamos llegado a tener la edad que tengo yo ahora. Entonces, ponele, la convivencia ahí se pone un poco hostil porque no hay mucho espacio (risas).