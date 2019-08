Para entrar a grabar yo me encerré un fin de semana. Me encerré un viernes y el domingo terminé Cristo Rock. Yo todavía vivía con mis padres y era algo que me venía con la educación de colegio católico. Y entonces era algo que veía en el evangelio y otra cosa la realidad. Por ejemplo: "Amarnos los unos a los otros". Leía eso y después veía otra cosa en la realidad. El lunes lo llamo a Charly y le digo: "Carlitos cambié todos los temas para grabar". Ya estábamos a punto de entrar a grabar. Y me dice: "¿Qué?". Y le digo: "¿No querés que nos veamos". Y me acuerdo que él se vino para la casa de mis viejos, le mostré, le encantó y me dijo: "Vamos para adelante". No teníamos mucho que hablar. Nos poníamos música y era compartir desde los silencios. Era muy lindo.