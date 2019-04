–No. No me gusta lo masivo. Incluso me pongo ansiosa cuando una cuenta internacional me suma 10 mil seguidores en un día. Me ha pasado. Siento calor en todo el cuerpo. Es demasiada la exposición de la tele y además, no la manejo yo. Es cierto que tengo la esencia escénica de mi papá, pero soy más vergonzosa que cuando era chica. Cuando mi papá era jurado de Operación Triunfo, yo iba siempre a la tele. Estudie actuación y toco el piano. Quedé en un casting de Casi Ángeles, pero tenía que dejar el colegio y no me dejaron.