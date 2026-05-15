Habla la dueña del edificio en el que operaba Beauty Láser, centro estético en el que se vio por última vez a Yulixa Toloza: “Desaparecieron”

La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

La desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en un centro sin licencia en Bogotá ha generado inquietud sobre los controles en establecimientos dedicados a este tipo de actividades.

La propietaria del inmueble donde operaba el local contó que la inquilina a cargo nunca levantó sospechas y que, tras el incidente, todos desaparecieron del lugar.

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La dueña del edificio en el barrio Venecia, identificada como Yansen García, explicó a la emisora La FM que la persona responsable alquiló el local durante ocho meses y siempre se comportó de manera normal. García señaló: “Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente; cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada. Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”.

Las autoridades confirmaron que Beauty Láser M.L., el establecimiento donde se realizó el procedimiento, no tenía los permisos para ofrecer servicios médicos ni estéticos, lo que complicó las labores de búsqueda y la investigación para la familia de la víctima.

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Perfil e investigación sobre responsables del establecimiento

Según información difundida por la emisora citada y recogida entre allegados de la víctima, la presunta responsable de Beauty Láser M.L. sería María Fernanda Delgado, de nacionalidad venezolana.

a historia clínica de Yulitza Consuelo Tolosa fue uno de los pocos elementos hallados por las autoridades dentro del establecimiento intervenido en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram

El diario El Tiempo subrayó que esta identidad no ha sido reconocida oficialmente por las autoridades hasta la fecha.

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Personas cercanas y vecinos coincidieron en que María Fernanda Delgado gestionaba el local y atendía personalmente en el establecimiento.

La autoridad sanitaria distrital, la Secretaría de Salud de Bogotá, confirmó que ninguno de los documentos consultados justifica la autorización legal de ese sitio ni de las personas a cargo para realizar actividades médicas o estéticas.

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Avances en la investigación y reacción oficial

El procedimiento realizado a Yulixa Toloza el pasado 13 de mayo fue una lipólisis láser. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a dos hombres trasladando a la víctima en un vehículo cuando ya presentaba problemas de salud.

Desde ese momento, familiares y autoridades no han podido localizar ni a la víctima ni a quienes la asistieron. La Secretaría de Salud de Bogotá reiteró que Beauty Láser M.L. carecía de los permisos legales para operar y esto se ha convertido en uno de los ejes de la investigación, mientras el centro permanece desocupado.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó al diario El Tiempo que la búsqueda de la víctima y el esclarecimiento de los hechos constituyen la prioridad de las autoridades y evidencian la necesidad de revisar la supervisión y permisos en estos lugares.

Reacciones de familiares y debates sobre seguridad en procedimientos estéticos

Familiares de la víctima afirmaron a la emisora La FM que Yulixa Toloza accedió a la cirugía tras recibir referencias informales y no conocía las condiciones legales del centro.

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Organizaciones sociales han pedido mejorar la supervisión sobre estos establecimientos para evitar nuevos casos similares en Bogotá, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad en centros no autorizados.