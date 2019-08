Si bien es cierto que esta nueva temporada trata más sobre las relaciones humanas que sobre los zombies, por supuesto, no faltan escenas de acción con los walkers. "Soy afortunado de haber hecho tantos trabajos con escenas de peleas. Me gustan mucho. Pero nunca estuve en un show tan difícil de hacer. Estamos la jornada entera con nuestro vestuario puesto, todo el tiempo afuera, no tenemos un estudio… Es realmente cansador. ¡Sentarse en una silla con respaldo es un lujo! En un principio no esperaba que fuera tan duro", se sincera John Dorie (Garret Dillahunt), vestido con su característico atuendo de cowboy. A su lado, Luciana Galvez (Danay García), asiente.