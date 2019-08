En su película biográfica, Yo no me llamo Rubén Blades, el panameño revela la importancia que tuvo el músico Piero en su carrera: "Él pegó mucho por esos años, fue el primero que tomó la balada y la transformó en un género urbano con contexto social. Cuando vino a Panamá llevé mi guitarra y logré que me atendiera en su habitación del hotel. Le canté 'Pablo Pueblo' y cuando terminé le dije: '¿No crees que me puedes grabar la canción?' Él me dijo que no. Yo no lo podía creer. 'No lo puedo hacer porque lo tienes que grabar tú, para que en vez de ser uno seamos dos los que la cantemos'".