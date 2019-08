—Cuando tenia ocho años. Estábamos con mi mamá y mi hermano esperando el colectivo a la madrugada, en una noche fría. Se sentía soledad. Y miedo. En ese momento yo sentí que iba más allá de lo que vivía, y que pasaría esa barrera que en mi infancia me angustiaba. No sé si ahí se tuve la decisión de ser pública o famosa, pero sí la decisión de saltar la ola, de saber que iba a trabajar muchísimo para mejorar nuestra calidad de vida. Y lo cumplí. Desde pequeña me encantaba ser la artista de la familia: animaba todas las fiestas, amaba las danzas, la pintura, el canto. Hasta que a los 15 años me regalaron presentarme a una agencia de modelos, y ahí no paré más. Soy una mujer sensible, apasionada, espontánea, visceral, verdadera y con carácter, porque de otra manera no hubiese llegado a este lugar: vengo del menos diez, en el buen sentido, peleándola al lado de mi familia pero siempre respetando mis preceptos de vida, que los tengo grabados.