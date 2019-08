Ya con un nombre en el ambiente de vodevil consiguió empleo como maestro de ceremonias en un night club de Chicago. Un día lo vio Ted Healy, un actor y productor que quedó encantando con su actuación y le ofreció sumarse a su proyecto con los hermanos Moe y Shemp Howard. A Larry le

sedujo la oferta, pero tenía un contrato y Fred Mann, su empleador, no quería saber nada con perder a su estrella. Unas noches después, la policía clausuró el boliche por violar la ley seca, Fred se suicidó y Larry se convirtió en un artista libre, listo para dar el gran salto de su carrera con The Three Stooges, en estas pampas conocido como Los Tres Chiflados.