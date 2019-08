Más allá del esfuerzo de Concepción para que su nieto tome la iniciativa con Pampita, ella ya es toda una celebridad en el programa. "Ayer fui a una peluquería en Ramos y una señora me dijo: ¿A usted la vi en lo de Tinelli", relató la señora. Entre risas, el ex novio de Flor Vigna reveló: "Desde que estoy en el programa, con ella no se puede hablar de otra cosa. Ella atiende el teléfono cuando la llaman y por ahí no sabe quién es. Pero igual dice: 'Me llamás para felicitarme, ¿no?'"