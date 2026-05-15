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Enrique Díaz: estos son los cargos que enfrenta el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, presuntamente detenido en Nueva York

Tres cargos federales en Estados Unidos pesan sobre él, en caso de ser culpable podría recibir cadena perpetua

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Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)
Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)

El nombre de Enrique Díaz Vega volvió a circular este viernes 15 de mayo tras reportes que apuntan a su presunta entrega a autoridades de Estados Unidos en Nueva York.

El exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa figura en una acusación formal del Departamento de Justicia presentada el 29 de abril, junto con otros nueve funcionarios del estado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

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Hasta el momento su entrega no ha sido confirmada por ninguna dependencia federal mexicana ni estadounidense.

Medios nacionales precisaron este viernes que la entrega habría ocurrido directamente en Nueva York, sede del tribunal federal que lleva la causa, aunque las primeras versiones lo ubicaban en un consulado estadounidense en Europa.

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En caso de confirmarse, Díaz Vega sería el segundo de los diez acusados en quedar bajo la custodia de la justicia estadounidense. Este mismo 15 de mayo, el Gabinete de Seguridad Nacional confirmó mediante un mensaje en la red social X que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quedó bajo resguardo de las autoridades del país vecino tras cruzar por la garita de Nogales, en la frontera Sonora-Arizona.

Información en desarrollo...

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