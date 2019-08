Héctor Vidal Rivas, asistente de la diva, explicó en Nosotros a la mañana por qué las hermanas no estuvieron presentes: "No fue por algo en particular. Ellas e habían acostado a las cinco de la mañana. Después del velorio (las mellizas) fueron a la casa de Mirtha y estuvieron hasta las 5 de la mañana. Creo que ese fue el problema, que por eso no fueron a Chacarita".