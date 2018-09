Pinky: —Yo creo que hubo dos cosas que me hicieron mal: una, que me caí 48 veces de espalda; y otra, que estuve en el Congreso de la Nación. El día que tuve que tomarle juramento al ex presidente (Néstor) Kirchner fue uno de los días más siniestros de mi vida. Me amenazaban, él no quería que yo le tomara juramento, me llamaban por teléfono, me dejaban notas… Nunca me insultaron de manera tan soez y a los gritos como ese día en el recinto.