Escena 1. Una periodista, corresponsal de guerra, especializada en reportar mil batallas cubre un recital de Julio Iglesias, cree que lo resolverá "de taquito". Antes de comenzar el concierto un empleado se acerca. "Me pidieron que le transmita que ojalá venga como corresponsal de amor, en vez de guerra". Luego la invitar a salir de la "popular" para pasar a platea VIP. Las luces se apagan, comienza el show y desde el escenario el cantante dice algo que pocos entienden salvo ella: "Tú que viajas por países en guerra como Afganistán, Irak… cuando vuelvas a casa y escribas de mí, por favor, cuenta que era un joven que no sabía jugar [al fútbol] y aprendí; que no sabía cantar y aprendí, que siempre he logrado lo que he logrado con esfuerzo". En el medio del show, hace una pausa y larga un enigmático: "No, no he cambiado, Ángeles; sigo siendo español". Conclusión: la periodista escéptica y que detestaba el romanticismo se encontró de pronto seducida y convertida en la fan número uno del artista que había despreciado.