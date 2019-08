"Yo entiendo que el jurado me diga me gusta, no me gusta, me llegó, no me llegó. Ahora, cuando ya te empiezan a decir lo que tenés que hacer es otro tema, para decirnos lo que tenemos que hacer tenés que ser bailarín, coreógrafo, hacer docencia. Entonces, yo lo que digo es mantengámonos cada uno en lo que sabemos y lo que hablamos", se explayó, para luego hacer foco en el BAR.