—Es que no veo la ilusión. Espero sí, casi ciegamente, que a quien le toque estar al frente de todo esto lo pueda hacer bien. Pero sinceramente, no… Me cuesta ver las opciones y decir: "Es por acá". En todo lo que podía ser tengo un pero: "Sí, pero también esto otro; sí, pero también esto otro". No hay nada que yo pueda decir: "Me mando en esta". Me gustaría que no me pasara eso, me gustaría poder tener una esperanza, una ilusión. Como algo concreto, no como un deseo como tengo ahora. Ojalá.