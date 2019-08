"Hace 30 años yo estaba filmando en Puerto Rico una novela que era sobre la vida de Julio Iglesias. Se llamaba Amor. Me llama Omar Romay. Me dice: 'Espero verte pronto'. Le digo que no tan pronto porque me quedaban como cuatro meses de grabaciones. Él me insiste que me llamaba con bastante tiempo de anticipación como para que no pudiera decirle que no. Me cuenta que estaba con una telenovela de tales características, que iba a estar en manos de Diana Álvarez, que Juan Carlos Suárez iba a hacer la dirección de fotografía. Con eso ya me había convencido, porque yo debuté con ellos, ellos fueron para mí dos personas increíbles", recuerda, por su parte, Jorge Martínez, el galán de la historia que debió encarnar a Marcelo Ricciardi.