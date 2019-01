-En algún momento yo tengo la sensación sólo del calor y del ruido. Creo que desde las 10 y media de la mañana que yo llegué hasta la hora que atardeció y me fui no tengo mucha idea de horarios. Nunca tuve idea de horarios de a qué hora se hicieron estas fotos. Las cámaras analógicas no permitían como ahora saber a qué segundo uno hizo una foto. Bueno, yo mandé ese material y me quedé hasta que anocheció. Me di cuenta de que ahí de noche, más allá de que todavía no se había resuelto en asunto y que todavía había un grupo grande de guerrilleros adentro y todavía seguía la represión. Tarde ya no había manera de fotografiar nada. Y me fui a mi casa. Volví a primera hora de la mañana. Hubo una escena que yo no pude fotografiar, que fotografió el fotógrafo de Presidencia, que es Alfonsín cuando recorre el cuartel. Inclusive lo recorre con muchos militares con la cara pintada, lo cual es todo una escena de la época.