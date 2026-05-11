Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Las semifinales de la Liga MX anticipan duelos cargados de intensidad entre los cuatro mejores equipos del torneo regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Clausura 2026 de la Liga MX ya conoce a los cuatro equipos que disputarán las semifinales, tras una ronda de cuartos de final donde la tensión y las sorpresas estuvieron presentes.

La increíble eliminación de América, el pase agónico de Pumas y el regreso de Chivas y Cruz Azul a la pelea por el título marcan una antesala de final repleta de historia y rivalidad.

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De manera agónica, Pumas venció por 6-6 a América en el Estadio Olímpico Universitario, apoyado por su liderato general en la tabla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca instalados en la penúltima fase del campeonato, la Liga MX reordenó los cruces de acuerdo con la posición en la tabla general, generando duelos cargados de expectativa.

Pumas sufre, pero elimina a América

Pumas se reafirmó como el mejor equipo del torneo regular al eliminar de manera agónica a su acérrimo rival en el Estadio Olímpico Universitario.

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Pumas avanzó a semifinales tras superar 6-6 a América en una llave cargada de dramatismo.

El conjunto universitario aprovechó la ventaja otorgada por la posición en la tabla y resistió la presión azulcrema hasta el último instante.

Los felinos se quedaron a nada de irse eliminados, pero Henry Martín falló un penal en la última jugada del partido.

Los Pumas pasan de milagro a las semifinales de la Liga MX, luego de que Henry Martín fallara un penal en la última jugada del encuentro. REUTERS/Eloisa Sanchez

El duelo ante Pachuca será una prueba para el equipo universitario, que busca consolidar su buen torneo y alcanzar la gloria partiendo como favoritos.

Pachuca elimina al bicampeón y va contra el líder

Pachuca firmó su regreso a las semifinales dejando fuera a uno de los favoritos y ahora tendrá la oportunidad de medir fuerzas ante el primer lugar del torneo.

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Pachuca selló su pase a semifinales al superar a Toluca con un global de 3-0 .

Los goles de Enner Valencia y Kenedy marcaron la diferencia en una serie en la que el equipo hidalguense mostró orden y contundencia.

Toluca no pudo sobreponerse a sus bajas ni encontrar contundencia en ataque, quedando fuera tras dos partidos sin anotar.

Valencia y Kenedy fueron los héroes en una serie en la que el bicampeón del futbol mexicano se vio reducido y no anotó ningún gol. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el equipo de Esteban Solari se enfrentará ahora a Pumas, el mejor clasificado del torneo regular.

Chivas y Cruz Azul completan unas semifinales de alto voltaje

La otra semifinal enfrentará a dos clubes históricos que llegan tras demostrar solidez y contundencia en la fase regular. Tanto Chivas como Cruz Azul llegan con plantillas sólidas y aspiraciones renovadas de volver a la final.

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Cruz Azul superó con contundencia a Atlas y reafirmó su papel de candidato por su posición en la tabla.

Chivas dejó fuera a Tigres sin varias de sus figuras en una serie exigente que se daba por perdida por muchos.

El enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul garantiza intensidad y calidad en ambos bandos.

Chivas y Cruz Azul llegan a las semifinales como segundo y tercer mejor equipo del y tras haber ofrecido un encuentro lleno de intensidad den el torneo regular. (X@ChivasEN_)

Con estos cruces, la Liga MX se prepara para unas semifinales llenas de historia y rivalidad, donde sólo los más fuertes accederán a la gran final del Clausura 2026.