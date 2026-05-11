Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Los sujetos capturados (SSEM)

Tres personas, presuntos integrantes de la Familia Michoacana, fueron detenidas en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el secuestro y agresión de dos menores de edad. cabe destacar que entre los capturados hay un hombre que cuenta con orden de aprehensión por extorsión.

El 10 de mayo la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó sobre la detención de Daniel “N”, Juan “N” y Cristóbal “N”, los dos primeros de 25 años y el tercero de 21 años de edad, en el municipio de Acambay.

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Los arrestos sucedieron sobre la carretera La Florida, hacia el Agostadero, luego de que los uniformados vieron un vehículo de color negro, desde el cual una mujer pidió ayuda, razón por la que la unidad fue detenida.

Ligados al secuestro de tres menores de edad

Dentro del vehículo estaban el piloto y copiloto, además de una tercera persona en la parte trasera. Además, en el automotor había dos mujeres menores de edad, quienes dijeron que habían sido levantadas violentamente por los tres sujetos.

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La unidad en la que viajaban (SSEM)

Es por ello que los agentes solicitaron a los hombres bajar de la unidad, la cual fue asegurada. De igual manera, les fueron incautadas dos bolsas de plástico, una mochila y tres celulares.

Los tres sujetos "dijeron haber llegado recientemente a Acambay y pertenecer a una célula delictiva con orígenes en Michoacán“, es parte del reporte de la SSEM.

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Posterior a las detenciones, los elementos de seguridad revisaron el estatus de los sujetos asegurados, con lo que se dieron cuenta que Daniel “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión, según aparece en la plataforma del C5.

Los tres sujetos fueron llevados ante el Ministerio Público con sede en Atlacomulco para que sen realizadas las averiguaciones. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los sujetos capturados, así como los indicios asegurados.

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Detención y vinculación a proceso del “Comandante Calleja”

Por su parte, el 19 de marzo pasado fue vinculado a proceso José Armando “N”, alias Comandante Calleja, un sujeto acusado del delito de extorsión en contra de un comerciante. Dicho hombre sería integrante de la Familia Michoacana.

(Cortesía)

Según las averiguaciones de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), dicho sujeto trabajaba para un hombre identificado como Josué “N”, alias El Colibrí, así como para los hermanos Hurtado Olascoaga, estos últimos líderes del grupo delictivo mencionado.

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La detención de José Armando fue informada por las autoridades federales el pasado 14 de marzo. Los reportes indican que es un hombre que se integró al grupo delictivo desde hace 20 años, se encargaba de realizar acciones de cobro de piso en los tianguis de la parte oriente del Edomex.