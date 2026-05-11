Guatemala

Guatemala: El ejército y la policía erradican más de 195 mil plantas de marihuana en operativos conjuntos de Petén

Las acciones coordinadas permitieron la localización y quema de plantaciones distribuidas en caseríos que han sido identificados como focos de actividad para estructuras vinculadas al narcotráfico en el norte del país

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Cientos de miles de plantas eliminadas en operativos sucesivos desafían a las organizaciones criminales. El análisis de los resultados muestra la magnitud del reto para las autoridades (PNC Guatemala)
Cientos de miles de plantas eliminadas en operativos sucesivos desafían a las organizaciones criminales. El análisis de los resultados muestra la magnitud del reto para las autoridades (PNC Guatemala)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destruyeron este domingo 107 mil 852 matas de marihuana en áreas montañosas de los caseríos Ixmucané y Los Aposentos, en el municipio de Las Cruces, Petén. Según la SGAIA, el avalúo oficial del cultivo ilícito asciende a 53 millones 926 mil quetzales, lo que representa una de las incautaciones más relevantes contra el narcotráfico en la región.

Dentro de la estrategia para debilitar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas en áreas rurales, también se reportó la erradicación de 87.800 plantas de marihuana en el caserío Flor de la Esperanza, acción coordinada por la PNC y el Ejército de Guatemala el 2 de mayo pasado. En esa ocasión, la droga incinerada fue valuada en Q 43.900 (USD 5.747,81), según el reporte oficial.

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Las zonas montañosas de Las Cruces se han convertido en un punto recurrente para la instalación de plantaciones clandestinas. El 3 de abril, autoridades informaron la destrucción de marihuana por un valor superior a un millón de dólares durante otro operativo conjunto entre el Ministerio de Gobernación, el Ejército y la Policía Nacional Civil en el caserío Los Laureles.

Las autoridades nacionales sostienen que estos decomisos forman parte de operativos permanentes para fortalecer la seguridad y reducir la producción ilegal de drogas en sectores de difícil acceso.

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Las plantaciones ocultas y la coordinación entre el ejército y la policía marcan un golpe histórico en la región. Un nuevo operativo cada mes cambia el pulso de la seguridad (PNC Guatemala)
Las plantaciones ocultas y la coordinación entre el ejército y la policía marcan un golpe histórico en la región. Un nuevo operativo cada mes cambia el pulso de la seguridad (PNC Guatemala)

El Canal del Gobierno (GUATV) anunció el 27 de abril que el país registró en enero de 2026 el mayor decomiso de droga de los últimos trece años, tras incautar más de 4.900 kilogramos de estupefacientes, según confirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. La cifra, respaldada por datos oficiales, sitúa a 2026 como el año de mayor impacto en incautaciones vinculadas al narcotráfico en el país.

En el puerto de Puerto Quetzal (Escuintla), fuerzas de seguridad hallaron más de 4.000 paquetes de cocaína, con un valor estimado de “cientos de millones de quetzales”, resultado que las autoridades atribuyen al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, el ejército y diversas dependencias estatales.

De forma paralela, las erradicaciones de cultivos ilícitos superaron un millón de arbustos de coca y plantaciones de marihuana eliminadas desde el inicio del año, parte de los operativos extendidos en rutas terrestres, marítimas y aéreas con el objetivo de neutralizar la llegada de narcóticos y desarticular estructuras criminales. Entre los detenidos, las capturas incluyen extraditables relacionados con redes internacionales.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación detalló al medio gubernamental que, además de evitar el ingreso de aeronaves con drogas durante más de un año, los recientes resultados refuerzan la estrategia sostenida para reducir la capacidad operativa del narcotráfico en Guatemala y fortalecer la seguridad nacional.

Incursiones coordinadas revelan el alcance del narcotráfico en zonas montañosas de Petén. Nuevos hallazgos, resistencia criminal y cifras récord en la lucha antidrogas (PNC Guatemala)
Incursiones coordinadas revelan el alcance del narcotráfico en zonas montañosas de Petén. Nuevos hallazgos, resistencia criminal y cifras récord en la lucha antidrogas (PNC Guatemala)

El Artículo 1 de la Ley Contra la Narcoactividad de Guatemala declara formalmente que la adopción de medidas para prevenir, controlar e investigar actividades ligadas al narcotráfico es de interés público. La ley define con precisión qué sustancias están bajo vigilancia: aquellas que pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso central y generar dependencia física o psíquica. También, se establece una cláusula abierta para que la ley se aplique no solo a las drogas conocidas hoy, sino a cualquier otra sustancia que se incluya en futuros convenios internacionales ratificados por el país.

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