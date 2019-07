"Era nuestra vida", lo definió Carlos, su hermano, diez años más grande y en diálogo con Teleshow recordó el día en que el músico llegó a su casa, cuando tenía un mes de vida: "Era adoptado, mi mamá lo trajo a casa de muy bebé. Era nuestro juguete, vivía a upa, cuando mi mamá lo agarró estaba desnutrido porque la mamá no lo quería amamantar, los padrinos le trajeron cajas de leche, no me olvido más eso".