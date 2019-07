En líneas generales no hay quejas, y las que existen son más solapadas. Hay versiones que indican que familiares directos del ídolo del boxeo y femicida no están de acuerdo con cierto perfil que la serie potencia de Monzón, y que su ex mujer, Pelusa, y su hija, Silvia, hablarán cuando la emisión finalice. El primer hijo del ex campeón del mundo, también llamado Carlos -nacido de la primera pareja del pugilista, anterior a Pelusa- asegura que a su padre no le gustaría la serie. De hecho los autores eligieron no mostrar esa primera relación del protagonista en la ficción. Y, por otra parte, la propia Susana Giménez, en diálogo televisivo con el nieto de su ex pareja, coincidió en que no le hubiese gustado.