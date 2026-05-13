Murió Germán Vargas Lleras: plenaria del Senado rindió homenaje al exvicepresidente líder de Cambio Radical y decretó tres días de duelo

Este fue el momento en el que se le rindió homenaje en el Senado de la República al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras - crédito @SenadoGovCO/X

El Senado de la República decretó el martes 12 de mayo tres días de duelo oficial por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que murió el viernes 8 de mayo, y lo reconoció como una de las figuras más influyentes del panorama político nacional. En la sesión plenaria de la corporación, la mesa directiva entregó la Resolución 240 del año 2026, en la que reconoció su trayectoria e impacto humano.

Entre los hechos que marcaron el homenaje, presidido por el titular del Congreso, el liberal Lidio García Turbay, y secundado por los miembros de Cambio Radical, se ordenó izar el tricolor patrio del Capitolio Nacional a media asta, como señal de luto. De esta manera, la corporación en la que estuvo desde 1994 hasta 2008, cuando renunció a su curul para prepararse con miras a la campaña presidencial del 2010.

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García Turbay evocó los consejos que recibió de Vargas Lleras para su propia carrera. “Hoy el Congreso de la República lo reconoce como uno de los mejores políticos contemporáneos que hemos tenido“, dijo el congresista durante la sesión en relación con el personaje que, además de vicepresidente, fue ministro de Justicia y de Vivienda y concejal de Bogotá, primero con el Nuevo Liberalismo y luego con su partido.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, recordó a su líder en la plenaria del 12 de mayo en el Congreso de la República - crédito @senadormotoa/X

De esta forma, el senador bolivarense contó que la última vez que se encontraron fue para solicitar el respaldo de Vargas Lleras a la candidatura a la presidencia del Congreso; en una especie de anécdota con la que se buscó destacar la influencia que ejercía el líder de Cambio Radical en las decisiones clave del órgano legislativo, en su condición de líder natural de una de las colectividades de oposición del actual Gobierno.

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Así se expresaron los miembros del legislativo ante la muerte de Germán Vargas Lleras

En el homenaje, el bloque parlamentario de Cambio Radical sumó su voz al homenaje a través del senador Carlos Fernando Motoa, que resaltó la perspectiva transformadora del fallecido dirigente. “En la plenaria del Senado rendimos homenaje a la vida y obra de Germán Vargas Lleras: referente, copartidario y amigo. Ejemplo tanto en el servicio público como en el ejercicio de la política. Un grande en toda regla“, expresó.

En la Catedral Primada de Bogotá se llevaron a cabo las exequias del líder político Germán Vargas Lleras - crédito Carlos Ortega/EFE

Con ello, Motoa describió el enfoque político de Vargas Lleras, al que le valoró que “entendió la política como una herramienta de transformación y servicio“. En sus declaraciones, el senador vallecaucano añadió que el extinto dirigente “actuó en consecuencia y ocupó las más altas dignidades con disciplina y trabajo que le permitieron modernizar al país”, motivo por el cual merece el reconocimiento del país por sus ejecutorias.

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En los últimos años, Vargas Lleras fue protagonista de la política nacional como jefe natural de Cambio Radical, tras su tránsito desde el liberalismo y, en su última etapa, su alianza estratégica con el uribismo. A lo largo de su carrera legislativa, ocupó la presidencia del Congreso en el periodo 2003-2004 y también lideró debates célebres, como la denuncia de los crímenes de las Farc en el Caguán el 2 de octubre de 2001.

Germán Vargas Lleras murió a los 64 años producto de un agresivo cáncer en la cabeza - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante la plenaria, el senador Nicolás Echeverry lamentó la pérdida del dirigente y reiteró en sus declaraciones su perfil intelectual. “Lamentamos el fallecimiento de un hombre con ese talante, una persona brillante, capaz e inteligente“, sostuvo Echeverry, que se enfocó en la huella personal y profesional que dejó Vargas Lleras en sus colegas y adversarios, que expresaron su pesar por un hombre de convicciones férrea.

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Entretanto, la también parlamentaria Lorena Ríos puso el foco en el pragmatismo y la eficacia del fallecido líder. “No fue un político de discursos vacíos ni de promesas imposibles, fue un hombre de ejecución, de resultados y carácter”, afirmó Ríos, que dio cuenta de la distancia que Vargas Lleras marcó respecto de la retórica tradicional y el valor otorgado a la gestión en los territorios.