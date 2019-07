En Argentina, el actor Abel Ayala, protagonista de El Marginal, tiene una historia muy parecida a la de Nicholson. "Éramos muchos, muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de las relaciones. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica. Era lo que ellos me decían, y yo creía eso. Después cuando me fui, cuando llegué al hogar, ahí me di cuenta de que mi hermana era mi mamá", contó el año pasado en PH, Podemos hablar.