"Por sus características me remite a mis orígenes. Revivirlo me sirve para mantener los pies sobre la tierra, seguir conectado con mi niño interior. Y también para no necesitar ser políticamente correcto en algunas ocasiones", explica Abel. "'El Guachín' es ese personaje que dice lo que la gente no se anima a decir, porque dice lo que siente, lo que le pasa. Y a mí me conecta con la tierra y hace que no me olvide de dónde vengo".