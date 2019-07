Nacido en Mercedes, casado sin hijos ("me casé, pero no dejé consecuencias", bromea), Díaz cuenta con 55 años de trayectoria y un descreimiento en la política que también creció con el paso del tiempo. Por eso aclara que "ni ama, ni odia" a Cristina en particular, y al resto de los políticos en general. Y elige otro chiste de su propiedad para definir su desazón: "Mucha gente se pone un antifaz al acostarse para dormir; los políticos se lo ponen al levantarse".