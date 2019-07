"Después la pasó mal en pareja. A mi mamá casi todas las parejas la golpearon, quedaba internada por los golpes. Nosotros nos criamos con mi papá diciendo '¿la mato o no la mato?', con el arma en su cabeza. Yo hoy lo cuento bien, no me victimizo, no me pongo a llorar. Es mi realidad", concluyó Karina en su duro relato.