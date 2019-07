Si de profesionales se trata, allí estuvo Paul McCartney para emocionar a todos con su versión de "Let it be" que empezó solo y terminó con Alison Moyet, David Bowie, Bob Geldof y un divertido Pete Townshend. El The Who, que con su banda no dio un show para el recuerdo, lo pellizcaba al beatle buscando complicidad y encontró poco menos que fastidio. Se sabe que Paul es un profesional de la primera hora y este tipo de chascarrillos no le causan mucha gracia. Menos gracia le causaron los problemas técnicos que afectaron el sonido de su voz al comienzo del set, por lo que para el DVD que salió después, exigió doblar la canción.