La sucesión de incidentes comenzó con el accidente que sufrió James Hetfield en pleno show, con una bola de fuego que casi lo quema vivo. "Durante la canción Fade To Black yo estaba tocando la guitarra y esas llamas de colores comenzaron a salir del piso. Yo estaba un poco confundido y no sabía para dónde ir, caminé hacia adelante y hacia atrás. El encargado de prenderlas no vio que yo estaba atrás, entonces una enorme llama de color salió justo debajo de mis pies. Instantáneamente la veo y me doy vuelta", contó años después el músico sobre el momento en el que sintió que podía morir.