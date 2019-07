Ir a la casa de un famoso, para cualquiera, un motivo de curiosidad extra. No tendría por qué serlo, pero mirar cómo vive y qué tiene, su decoración, el tamaño de los ambientes; todo puede despertar un cholulismo especial, sea quien sea el que vaya: otro famoso o alguien que no lo es. Quienes fueron a la casa de Valeria Mazza no se llevaron una sorpresa en la majestuosidad de su hogar, que la tiene, por supuesto, pero sí por otro detalle, o una sumatoria de detalles, casi excéntricos, que la hace única.